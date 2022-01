27 Gennaio 2022 18:46

Lutto a Termini Imerese per la morte di Sofia Costantino, una giovane mamma stroncata da un malore improvviso

Lutto a Termini Imerese per la morte improvvisa di Sofia Costantino, mamma di una piccola bambina. La giovane, molto conosciuta in città, ha lavorato come banconista in alcuni bar nel comune in provincia di Palermo. Tanti i messaggi di cordoglio di amici che hanno voluto lasciare una frase nella bachera del profilo Facebook della giovane