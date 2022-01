Giornata Internazionale dell’Educazione: il 28 gennaio il CSI Reggio Calabria incontra Mauro Berruto

21 Gennaio 2022 17:39

Lo scrittore ed ex Ct della Nazionale Italiana di pallavolo, insieme al presidente nazionale Csi Vittorio Bosio, apriranno i corsi allenatori promossi dal Csi Reggio Calabria. Educare all’ antifragilità il tema dell’attesissima serata

In occasione della Giornata Internazionale dell’Educazione, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per celebrare la centralità dell’educazione nella costruzione di uno sviluppo sostenibile e del benessere umano diffuso, il Csi di Reggio Calabria in collaborazione con il Csi Calabria, presenta l’incontro online: “ALLENARE, ALLENARSI, GUARDARE ALTROVE”. L’appuntamento apre ufficialmente i percorsi formativi promossi dal Csi e indirizzati agli aspiranti allenatori di pallavolo, pallacanestro e calcio a 5. Venerdì 28 Gennaio dalle 20.15, il presidente nazionale Csi Vittorio Bosio e lo scrittore, già Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di pallavolo, Mauro Berruto incontreranno gli oltre sessanta allenatori del Csi Calabrese. Partendo da “Capolavori”, l’ultima fatica letteraria di mister Berruto, con i partecipanti si farà un viaggio sul tema dell’antifragilità, concetto fondamentale per una squadra e per degli allenatori che vogliono raggiungere i massimi livelli educativi e competitivi: ed è per questo che per un Coach è strategico allenare l’inallenabile, ossia come reagire a fronte dell’incertezza o, comunque, delle avversità. Ed è in queste condizioni da Mission Impossible (Covid e le fatiche a ripartire nello sport) che si manifestano i talenti di un campione. Non nella fatica dell’allenamento, non nella perfezione della tecnica, ma nell’essere antifragile, ossia nella capacità di tirar fuori l’impensabile, a proprio favore, quanto tutto sembra remare contro. All’incontro con mister Berruto parteciperanno anche gli educatori sportivi che, a brevissimo, inizieranno le loro attività sul territorio Calabrese con i ragazzi diversamente abili. Per info e adesioni, si prega di contattare la segreteria dell’area formazione del Csi Reggio Calabria: formazionecsirc@gmail.com La partecipazione è gratuita.