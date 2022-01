Giornata della Memoria: gli studenti del “Maria Ausiliatrice” ricordano le vittime della Shoah

28 Gennaio 2022 21:02

Gli studenti della Scuola Secondaria dell’Istituto “Maria Ausiliatrice” hanno commemorato le vittime dell’olocausto

In occasione della Giornata della Memoria gli studenti della Scuola Secondaria dell’Istituto “Maria Ausiliatrice” hanno commemorato le vittime dell’olocausto, nell’ambito di un percorso di inclusione e rispetto di ogni individualità, che ha visto anche il coinvolgimento e la partecipazione degli alunni della scuola primaria dell’istituto. Le numerose attività didattiche hanno visto i ragazzi protagonisti e realizzatori di un progetto di studio e approfondimento che, dalla ricerca della memoria storica vivente tramite interviste ai nonni, alla realizzazione di oggetti simbolo della Shoah come la valigia, all’approfondimento della vita dei sopravvissuti, li ha posti di fronte a una tragedia passata, ma che potrebbe accadere di nuovo, il tutto nella consapevolezza che bisogna far leva sulla memoria per non dimenticare.