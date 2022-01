Juventus, Giorgio Chiellini positivo al Covid: è vaccinato con terza dose

1 Gennaio 2022 20:58

Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, è risultato positivo al Covid: il calciatore si era sottoposto alla terza dose di vaccino i primi giorni di dicembre

Nuovo positivo in casa Juventus. Dopo la comunicazione relativa ai casi di Arthur Melo e Carlo Pinsoglio, il club bianconero annuncia quest’oggi un terzo positivo fra i calciatori della prima squadra. Si tratta di Giorgio Chiellini, capitano bianconero ed eroe dell’Europeo vinto dagli azzurri la scorsa estate. Il roccioso difensore centrale si era sottoposto alla terza dose di vaccino i primi giorni di dicembre ma, com’è ormai noto, il farmaco non rende invulnerabili alla malattia, serve a proteggere dalle conseguenze più gravi di essa diminuendo la necessità di ospedalizzazioni e ricoveri in terapia intensiva.

Nel comunicato della Juventus si legge: “Juventus Football Club comunica che, nel corso delle procedure di screening odierne cui è stato sottoposto per la ripresa dell’attività agonistica, è emersa la positività al Covid-19 del calciatore Giorgio Chiellini. Il giocatore sta già osservando le norme previste ed è stato posto in isolamento, in ossequio al protocollo sanitario in vigore“.