Giorgia Meloni determinata: “da oggi al lavoro per rifondare il centrodestra, sinistra sempre più presuntuosa”

30 Gennaio 2022 15:07

La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni determinata a “riformare il centrodestra”

Il giorno dopo la rielezione di Sergio Mattarella come Presidente della Repubblica si sono alzati diversi pareri da partiti e personaggi politici. Giorgia Meloni non ha nascosto il suo malcontento e, nel corso di una diretta Facebook, ha parlato del futuro del centrodestra. “E’ da rifondare – ha detto la leader di Fratelli d’Italia – è quello a cui lavoro io da oggi. Nulla è perduto”. Dobbiamo arrivare “a non essere più guardati dall’alto in basso da una sinistra sempre più presuntuosa”, il centrodestra “polverizzato in Parlamento resta maggioranza nel Paese”.