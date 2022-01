Gioia Tauro, fuga di gas al Rione Monacelli: Polizia salva un ragazzo diversamente abile rimasto intrappolato nel proprio appartamento

14 Gennaio 2022 13:17

Gioia Tauro, gli Agenti della Polizia hanno preso in braccio il ragazzo disabile avvolgendolo con delle coperte e conducendolo fuori dall’appartamento insieme alla famiglia

Nei giorni scorsi, in Gioia Tauro, ai telefoni della Sala Operativa del locale Commissariato di P.S. è giunta una richiesta di aiuto da parte di un cittadino che segnalava una consistente fuga di gas nel Rione Monacelli di quel centro. Giunti tempestivamente sul posto, gli Agenti delle Volanti hanno accertato la grave situazione di pericolo che interessava, ormai, l’intero rione. Gli operatori, dopo aver messo in sicurezza l’intera area, ove nel frattempo si erano radunate diverse persone, hanno individuato un’abitazione all’interno del quale si trovavano una donna ed i suoi due figli, uno minorenne ed uno affetto da grave disabilità psicomotoria, perciò impossibilitato a muoversi. Gli Agenti, nonostante l’elevato rischio, li hanno raggiunti all’interno dell’appartamento e, dopo aver preso in braccio il ragazzo disabile avvolgendolo con delle coperte, li hanno condotti all’esterno dell’edificio. Durante le successive operazioni, gli operatori hanno messo in salvo diversi animali domestici rimasti intrappolati. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito la messa in sicurezza dell’intera zona, permettendo, così, ai residenti di rientrare nelle proprie abitazioni.