Gioia Tauro in festa: vinti al Lotto un milione di euro

24 Gennaio 2022 11:53

La dea bendata ha fatto visita a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria. Il fortunato giocatore (o la fortunata giocatrice), la cui identità è rimasta anonima, ha ottenuto con l’estrazione “Millionday” del Lotto la fantastica vincita di un milione di euro. E’ festa in città per un evento che ha destato curiosità e allo stesso tempo gioia.