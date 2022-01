Napoli, dramma sulla Funicolare: uomo accusa un malore improvviso e muore sotto gli occhi dei passeggeri

27 Gennaio 2022 15:08

Un uomo di 60 anni si è sentito male sulla Funicolare di Montesanto di Napoli: inutili i soccorsi, l’uomo si è morto davanti agli occhi dei passeggeri

Dramma sulla Funicolare di Montesanto di Napoli. Un uomo di 60 anni ha accusato un malore improvviso, finendo per accasciarsi a terra, mostrando chiari segni di difficoltà respiratorie. Sono stati attimi di panico nella funicolare che collega il Vomero alla Pignasecca. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare, la morta è sopraggiunta per arresto cardiaco. I presenti hanno provato a soccorrerlo, tra di essi anche alcuni medici inglesi che hanno provato a rianimarlo con un massaggio cardiaco per oltre 40 minuti, ma ogni tentativo è risultato vano. Alla stazione della Pignasecca è arrivata anche l’ambulanza del 118 dell’ospedale Vecchio Pellegrini: il personale avrebbe provato ad intubare l’uomo cercando di stabilizzarlo, ma anche questo tentativo non ha portato ad alcun esito positivo.