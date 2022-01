Forza Italia, Castrovinci e Ortoleva al timone di Sicilia Acque e Corfilcarni. Grasso: “il partito in Sicilia è punto cardinale”

10 Gennaio 2022 13:23

Salvatore Castrovinci a Sicilia Acque, Antonio Ortoleva a Confilcarni: Bernardette Grasso si congratula con due esponenti di Forza Italia

“Con le nomine degli amici Antonio Ortoleva e Salvatore Castrovinci, rispettivamente come nuovo vicepresidente del Consorzio di Ricerca Filiera Carni e presidente di Sicilia Acque, non solo ne beneficia il prestigio di Forza Italia, loro partito di appartenenza, ma anche i rispettivi comparti che i due dovranno rappresentare. Ricordo che il dott. Antonio Ortoleva è già responsabile regionale del Dipartimento agricoltura di Forza Italia, mentre Salvatore Castrovinci è sindaco di Torrenova. In entrambi i casi parliamo di due punti di riferimento territoriali, ai quali è riconosciuta competenza e dedizione. Motivo per il quale auguro a entrambi buon lavoro, certa che sapranno distinguersi anche nei nuovi ruoli istituzionali“. Lo afferma in una nota la deputata regionale di Forza Italia, nonché coordinatrice del partito per la provincia di Messina, Bernardette Grasso.