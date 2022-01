La Formula 1 sceglie la “bolla”: vaccino obbligatorio per piloti, team e media. Nessuna esenzione e “casi Djokovic”

31 Gennaio 2022 16:50

La Formula 1 sceglie l’obbligo vaccinale per piloti, team, media ed eventuali ospiti del paddock. Nessuna eccezione per evitare casi come quello di Novak Djokovic agli Australian Open

La Formula 1 opta per la prima grande decisione della stagione 2022 e, come spesso accaduto anche in materia sportiva da diversi mesi a questa parte, essa non può che essere legata alla situazione pandemica. Il vaccino sarà obbligatorio nel prossimo Mondiale per piloti, team, media ed eventuali ospiti del paddock. Una sorta di bolla dunque, nella quale entreranno solo i vaccinati. Un portavoce della F1 ha dichiarato: “la direzione della Formula 1 richiederà che tutto il personale viaggiante sia completamente vaccinato e non consentirà esenzioni“.

Quest’ultima parte, legata alle esenzioni, impedirà eventuali casi simili a quello di Novak Djokovic agli Australian Open. Sebbene la maggior parte dei piloti e dei team stia completando il ciclo vaccinale, potrebbero esserci problemi per chi, fin qui, ha scelto di non sottoporsi all’inoculazione del farmaco. Fra i nomi di spicco c’è quello di Alan van der Merwe, pilota dell’auto medica della Fia che ha salvato la vita a Romain Grosjean quando, nel Gp di Sakhir 2020, la sua monoposto prese fuoco. Il Mondiale del 2020 inizierà il 20 marzo dal Bahrain, primo di 23 appuntamenti.