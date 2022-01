Follia a Catania: donna nuda lancia oggetti di vario genere dal balcone, anche un lettino da campeggio di un bimbo [VIDEO]

12 Gennaio 2022 15:11

Follia a Catania, la donna ha lanciato dal balcone oggetti di vario genere

Scene di ordinaria follia questa mattina in via Etnea a Catania dove una donna nuda ha iniziato a lanciare oggetti dal proprio balcone di casa. La donna ha lanciato giù oggetti vari, vasi, arredi e tanto altro. Tutti gli oggetti hanno invaso la strada finendo anche sulle auto parcheggiate in sosta sosto il palazzo. Per fortuna non ci sono state persone ferite. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine. Al momento non sono note le cause che hanno spinto la donna a compiere questi gesti d’ira.