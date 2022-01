Basket, Serie B: Torrenova cede nel finale, Sant’Antimo passa al Pala LuxorBuilding

16 Gennaio 2022 23:26

Sconfitta interna per la Fidelia Torrenova, che cede in casa al Sant’Antimo

Torrenova cede il passo alla Geko Sant’Antimo nell’ultima gara del girone d’andata del campionato di Serie B-Girone D. La squadra di coach Bartocci, priva di capitan Bolletta ancora positivo al COVID-19, mette in campo tutto ciò che ha, ma i pochi allenamenti (due, di fatto) dopo oltre 25 giorni di inattività sono decisivi nel finale di gara. La Fidelia, infatti, sotto nel punteggio anche di 15 lunghezze, torna fino -1 ma pecca di lucidità negli ultimi decisivi e palpitanti minuti.

Fidelia Torrenova – Geko PSA Sant’Antimo 65-71 (8-18, 26-40, 46-56)

Fidelia Torrenova: Zucca 25 (10/13, 1/7), Perin 14 (3/6, 1/4), Vitale 10 (2/5, 2/7), Zanetti 5 (1/4, 1/4), Malkic 4 (1/1), Galipo 3 (0/1), Tinsley 2 (1/3), Nuhanovic 2 (1/1), Bianco, Saccone ne. Coach Bartocci

Geko PSA Sant’Antimo: Cena 20 (7/12, 1/5), Coviello 17 (2/6, 3/5), Cantone 9 (1/4, 2/9), Buono 9 (2/2, 1/1), Anaekwe 6 (2/5), Sabatino 5 (1/2, 1/3), Puca 5 (1/1, 1/2), Ratkovic (0/3 da 3), Ochoa (0/1), Battaglia ne, Maggio ne. Coach: Origlio.

Avvio complicato per la Fidelia, con i soli Perin, Malkic, Zucca e Tinsley a segno, che provano a inseguire Sant’Antimo ed i canestri di Cena, Cantone e Sabatino. Anche nel secondo parziale sono basse le percentuali della Cestistica che soffre l’intensità degli ospiti anche sotto canestro e non riesce a trovare punti dalla lunga distanza. Le polveri bagnate consentono così di allungare alla PSA, che all’intervallo lungo ci va sul 26-40. I ragazzi di coach Bartocci però non vogliono mollare e al rientro dagli spogliatoi cambiano approccio ed intensità accorciando fino al -5 con la bomba di capitan Perin. Cena e Coviello però rispondono colpo su colpo ed al 30’ è 46-56. Torrenova è dura a morire e nell’ultimo quarto si affida alle principali bocche da fuoco. Sfruttando l’intensità difensiva di Zanetti e compagni, Zucca e Vitale che trovando canestri pesanti riportano la squadra fino al -1. Buono però trova la bomba del +4, che di fatto chiude il match a poco meno di 60” dalla fine.