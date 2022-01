Fc Lamezia Terme, altro colpo in entrata: dalla Serie C arriva Simone De Marco

11 Gennaio 2022 13:29

Altro colpo in entrata dell’Fc Lamezia Terme: ufficiale l’arrivo di Simone De Marco

Il Lamezia Terme comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone De Marco. Proveniente dall’AZ Picerno, Simone De Marco (’94) – prodotto del prestigioso settore giovanile della Roma – è un centrocampista capace di giocare sia da centrale che da interno, con oltre 160 presenze e 10 reti in Serie C. Nativo di Napoli, è in Campania che De Marco vive quasi la totalità della sua carriera: prima la Juve Stabia Primavera, poi Casertana (155 presenze, 7 gol), Avellino, Cavese, infine il trasferimento in Basilicata al Picerno. Il nuovo centrocampista del Lamezia Terme arricchirà ulteriormente il livello della fascia mediana del club gialloblu, consentendo a mister Campilongo di poter fare affidamento su un calciatore di primissimo piano, che unisce quantità e qualità.

Queste le prime parole di De Marco da centrocampista lametino: “Quello del Lamezia Terme è un progetto già proiettato al futuro e sono molto felice di sposare la causa gialloblu. Ringrazio il presidente e la dirigenza per avermi portato qui; sperando di poter presto tornare a giocare e mettermi subito a lavoro per le ambizioni del club”.