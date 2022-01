Expo-2030, la Russia sfida l’Italia. Putin svela: “Mosca competerà con Roma per ospitare l’evento”

26 Gennaio 2022 15:51

La Russia sfiderà l’Italia per ospitare Expo-2030: il presidente russo Vladimir Putin lancia la candidatura della capitale Mosca

Mancano ancora 8 anni, ma già si infiamma la ‘lotta’ per Expo-2030. Roma è una delle candidate più forti per ospitare l’esposizione, ma nelle ultime ore ha preso piede la candidatura di Mosca. A sfidare la proposta italiana è stato addirittura Vladimir Putin. Il presidente russo, collegato in una videoconferenza con le grandi aziende italiane organizzata dalla Camera di Commercio Italo-Russa, ha dichiarato: “la capitale russa, Mosca, ha presentato la sua candidatura per ospitare l’esposizione universale mondiale EXPO-2030. Sappiamo, naturalmente, cari colleghi, che anche Roma è una città candidata. L’Italia ha già ospitato tali eventi, è diventata l’ospite de l’Esposizione Universale Mondiale che il nostro Paese non ha mai fatto, anche se partecipa da 170 anni“.