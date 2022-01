L’ex Milan Robinho condannato a 9 anni di carcere per violenza sessuale di gruppo. Il Codacons: “deve scontare la pena in Italia”

20 Gennaio 2022 15:00

Nessuno sconto di pena per Robinho: l’ex Milan è stato condannato a 9 anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo dalla Corte di Cassazione

I fatti risalgono al 22 gennaio 2013, la violenza giudicata brutale nella sentenza dei Giudici, è stata commessa in una discoteca di Milano ai danni di una ragazza di 23 anni. I fatti riportano di un forte disprezzo verso la vittima. La Corte di Cassazione non ha avuto alcun dubbio nel confermare la condanna comminata in appello a Robinho, ex calciatore del Milan, che dovrà scontare 9 anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo.

“La sentenza dimostra la natura del reato particolarmente odioso e violento dell’ex calciatore rossonero per cui crediamo sia arrivato il momento di fare finalmente giustizia – afferma il Presidente del Codancos Marco Donzelli – Robinho non ha mai scontato un solo giorno di prigione per lo spregevole reato che ha commesso sul territorio italiano; è il momento per mostrare rispetto verso la giustizia italiana e verso la vittima di violenza. Chiediamo che il Governo italiano si faccia sentire, per tramite del Ministero della Giustizia e chieda formalmente l’estradizione, affinché l’ex calciatore milanista sconti la sua pena in un carcere italiano.”