Emergenza Covid a Messina, Gioveni: “ritardi nei tamponi, lunghe file e aumento dei contagi. Serve convocazione Consiglio Comunale”

4 Gennaio 2022 12:16

Libero Gioveni, consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia, chiede la convocazione straordinaria di un Consiglio Comunale per discutere delle difficoltà imposte dall’emergenza Covid a Messina

“Con la presente, il sottoscritto consigliere comunale Libero Gioveni, nella sua qualità anche di capogruppo di Fratelli d’Italia, intende significarLe quanto segue:

La situazione nuovamente drammatica sotto il profilo sanitario che anche la città di Messina sta vivendo a causa dell’improvviso aumento esponenziale dei contagi da Covid 19, imporrebbe a tutti i soggetti preposti e ritenuti responsabili a gestire l’ennesima emergenza ad una riflessione attraverso un confronto istituzionale rispetto al quale l’unico organo elettivo che rappresenta in toto la città (ossia il Consiglio Comunale) non possa, ritengo, non essere coinvolto, al fine di trovare delle soluzioni mitigative ai forti disagi che i cittadini messinesi stanno purtroppo subendo in tema soprattutto di ritardi nelle chiamate dalle USCA, ritardi nell’invio degli esiti dei tamponi, lunghissime attese e file chilometriche per i medesimi tamponi ecc.

Per tale motivo, dopo il tentativo andato a vuoto di convocare esattamente 1 anno fa in piena pandemia l’assessore regionale alla salute Razza e considerati gli acclarati e reiterati disservizi a cui gli incolpevoli cittadini stanno andando incontro soprattutto nelle ultime settimane e rispetto ai quali il Civico Consesso ha tutto il diritto di avere risposte, Le chiedo sommessamente di valutare la possibilità di mettere nelle condizioni l’Aula di ottenere il giusto riscontro attraverso un’audizione dei soggetti preposti.

Pertanto, lo scrivente consigliere comunale, alla luce di quanto sopra rappresentato,

CHIEDE

alla S.S. Ill.ma, dopo relativi confronto e condivisione della presente in conferenza dei capigruppo, la convocazione straordinaria del Consiglio Comunale alla presenza del Direttore Generale dell’ASP di Messina dott. Bernardo Alagna e del Commissario provinciale Covid dott. Alberto Firenze, finalizzata ad analizzare meglio e a 360 gradi la gestione dell’emergenza sanitaria nella nostra città, a comprenderne le difficoltà e a risolverle con azioni mirate nell’interesse della cittadinanza”.