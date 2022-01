Elezioni presidente della Repubblica: scelti i delegati siciliani [NOMI]

12 Gennaio 2022 19:15

Micciché, Di Paola e Musumeci gli elettori in Sicilia per la presidenza della Repubblica

Scelti in Sicilia i tre grandi elettori per l’elezione del Presidente della Repubblica. E’ il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, il più votato con 44 preferenze poi Nunzio Di Paola del M5S con 32 voti, mentre il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha ottenuto 29 voti. Da notare come il Governatore abbia ottenuto meno voti del presidente dell’assemblea siciliana e del grillino. Inoltre, da sottolineare che il Partito Democratico, come già è successo in Lombardia, è rimasto senza delegato.