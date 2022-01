Elezione Presidente della Repubblica, Renzi: “Berlusconi ha zero chance, ma i suoi yes man non glielo dicono”

17 Gennaio 2022 12:55

Matteo Renzi stronca la possibile candidatura di Silvio Berlusconi come nuovo Presidente della Repubblica: secondo il leader di Italia Viva, il “Cavaliere” ha zero chance di essere eletto

“Berlusconi non ha alcuna chance di essere eletto al Quirinale. I numeri non ci sono. Qualcuno dovrebbe dirglielo ma Berlusconi è circondato solo da yes men“. Non usa mezzi termini Matteo Renzi nel commentare, ai microfoni di “Radio Leopolda”, la possibile candidatura di Silvio Berlusconi come nuovo Presidente della Repubblica Italiana al posto dell’uscente Sergio Mattarella. Il leader di Italia Viva sostiene che Berlusconi non abbia alcuna chance e che le persone a lui vicine, etichettate come “yes man” (ovvero disposti ad assecondarlo a qualunque costo), gli diano una prospettiva differente della situazione. “Basta con questo atteggiamento compro-baratto e vendo – ha aggiunto Renzi – qualcuno glielo dica a Berlusconi. Io credo che anche per la Meloni e Salvini, quella di Berlusconi sia un’operazione a perdere. Il centrodestra se insiste porta Berlusconi a sbattere e viceversa“.