Quirinale, elezione Presidente della Repubblica: la diretta del voto, partiti in riunione per cercare una soluzione. Salvini stoppa Casini [LIVE]

27 Gennaio 2022 09:46

Quirinale, elezione Presidente della Repubblica: la diretta del voto, ieri nuovamente fumata nera con la “vittoria” delle schede bianche

È in programma oggi alle 11 la quarta votazione per l’elezione del Presidente della Repubblica dopo la terza fumata nera di ieri. Come già ieri e due giorni fa, anche oggi i senatori e i deputati sono stati divisi in fasce orarie per rispettare le disposizioni anti Covid alla Camera. In corso trattative febbrili tra i partiti con incontri per trovare il “nome giusto” per il Colle. I Grandi elettori, sono 1009. Il quorum oggi è a quota 505. Mentre i Grandi elettori positivi continuano a votare nel seggio drive-in allestito nei pressi della Camera.

Quirinale, Salvini stoppa Casini: “è stato eletto con il Pd”

Matteo Salvini è chiaro: “i vari leader li sento tutti i giorni, è il mio lavoro. Porto proposte, abbiamo nomi di assoluto livello, non penso che il centrodestra che rappresenta decine di milioni di italiani debba dimostrare qualcosa e che solo a sinistra ci siano profili morali e istituzionali. Prima si elegge” il capo dello Stato “meglio è. Stiamo scegliendo la più alta carica dello Stato, dobbiamo fare una scelta che renda orgogliosi gli italiani “. E sul nome di Pierferdinando Casini il segretario del Carroccio aggiunge: “proposto da sinistra, è stato eletto con il Pd”.

Quirinale, Renzi: “non credo si chiuderà oggi ma domani”

“Non credo che si chiuderà oggi ma domani. Credo che anche oggi sarà un’altra giornata persa”, ha detto il leader di Italia Viva ed ex Premier, Matteo Renzi.