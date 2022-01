Quirinale, elezione Presidente della Repubblica: la diretta del voto. Salvini: “chiediamo a Mattarella di restare”

29 Gennaio 2022 12:08

Quirinale, elezione Presidente della Repubblica: la diretta del voto, al via la settima votazione. I partiti non riescono a trovare una soluzione

È in programma alle ore 09:30 la settima votazione per l’elezione del Presidente della Repubblica dopo ben sei fumate bianche ed il flop del Centro/Destra con Elisabetta Casellati. Come già nel giorni scorsi, anche oggi i senatori e i deputati sono stati divisi in fasce orarie per rispettare le disposizioni anti Covid alla Camera. In corso trattative febbrili tra i partiti con incontri per trovare il “nome giusto” per il Colle. I Grandi elettori, sono 1009. Il quorum oggi è a quota 505. Mentre i Grandi elettori positivi continuano a votare nel seggio drive-in allestito nei pressi della Camera.

Quirinale, Meloni: “Salvini su Mattarella? Non ci credo”

“Salvini propone di andare tutti a pregare Mattarella di fare un altro mandato da Presidente della Repubblica. Non voglio crederci“. Così su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

Quirinale, Salvini insiste: “squadra di governo resti e Mattarella bis”

“Una parte del Parlamento non vuole trovare un accordo, allora chiediamo a Mattarella di restare, e così la squadra resta così, Draghi resta a Palazzo Chigi. È la mia posizione, poi non so nemmeno se c’è un vertice”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini.

Quiinale, Salvini: “O stop veti o dire a Mattarella ripensarci”

“Consideriamo che non sia più serio continuare con i no e i veti incrociati e dire al presidente di ripensarci”. Così il segretario della Lega Matteo Salvini conversando con i cronisti in Transatlantico in un ragionamento su Sergio Mattarella.

Quirinale, i centristi puntano su Casini

Disponibili a sostenere oggi Pier Ferdinando Casini per il Quirinale: è quanto è emerso al termine di una riunione notturna alla quale hanno partecipato il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, Lorenzo Cesa dell’Udc, Maurizio Lupi per Noi per l’Italia e Giovanni Toti e Paolo Romani per Coraggio Italia.

Quirinale, Toti: “Fare presto o decidono i grandi elettori”

“Se non ci diamo una mossa il presidente verrà eletto non dico a furor di popolo, ma a furor di grande elettore”. Lo ha detto ai cronisti Giovanni Toti, governatore della Liguria e vicepresidente di Coraggio Italia

Quirinale, rinviata la riunione di maggioranza

Il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, e gli altri leader, hanno convenuto di aggiornare più tardi in mattinata il vertice di maggioranza.

Quirinale, la Lega si astiene al primo voto

È arrivata ai grandi elettori della Lega l’indicazione di voto per questa mattina: astensione e non ritiro della scheda del settimo scrutinio.

Quirinale, Forza Italia si astiene

I grandi elettori di Forza Italia dovrebbero astenersi alla settima votazione per il capo dello Stato.

Quirinale, Tajani: “Forza Italia per un nome politico”

“Siamo per avere al Quirinale un personaggio politico. Abbiamo visto la rosa di cui parla la sinistra. Siamo per avere, come abbiamo sempre detto, un politico o una politica”. Così Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia

Quirinale, Salvini: “senza un nome condiviso ci asteniamo”

La Lega si asterrà al primo scrutinio della giornata per l’elezione del Presidente della Repubblica se non ci sarà un nome condiviso? “Sì, i voti a caso non fanno fare una bella figura al Parlamento”. Lo dice Matteo Salvini.

Quirinale: per M5S astensione o bianca

Astensione o scheda bianca: sono le indicazioni per i grandi elettori M5S arrivate in occasione dell’assemblea congiunta riunita questa mattina.

Quirinale: ieri nuova fumata nera ma una valanga di voti per Mattarella

Valanga di voti per Mattarella in questa sesta votazione con ben 336. Intanto i leader si stanno incontrando per chiudere, sarà una lunga notte.