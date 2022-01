25 Gennaio 2022 10:00

Elezione Presidente della Repubblica: la diretta del voto, ieri fumata nera con la “vittoria” delle schede bianche

Riprenderà oggi alle 15:00 la seduta della chiama per il secondo scrutinio per l’elezione del presidente della Repubblica dopo la fumata nera nella prima votazione di ieri: 672 schede le schede bianche. Come già lunedì, anche oggi i senatori e i deputati sono stati divisi in fasce orarie per rispettare le disposizioni anti Covid alla Camera. In corso trattative febbrili tra i partiti con incontri per trovare il “nome giusto” per il Colle.

