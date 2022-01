Quirinale, elezione Presidente della Repubblica: la diretta del voto. Il Centro/Destra punta su Casellati, Governo a rischio?

28 Gennaio 2022 11:42

Quirinale, elezione Presidente della Repubblica: la diretta del voto, ieri nuovamente fumata nera con la “vittoria” delle schede bianche. Il Centro/Destra punta su Casellati, no del Centro/Sinistra

È in programma oggi alle 11 la quarta votazione per l’elezione del Presidente della Repubblica dopo la quarta fumata nera di ieri. Come già ieri e due giorni fa, anche oggi i senatori e i deputati sono stati divisi in fasce orarie per rispettare le disposizioni anti Covid alla Camera. In corso trattative febbrili tra i partiti con incontri per trovare il “nome giusto” per il Colle. I Grandi elettori, sono 1009. Il quorum oggi è a quota 505. Mentre i Grandi elettori positivi continuano a votare nel seggio drive-in allestito nei pressi della Camera.

Quirinale, Renzi: “non escluso un Mattarella bis”

Matteo Renzi a Radio Leopolda ammette: “non escludo l’ipotesi che possa esservi anche un Mattarella bis, sarebbe il fallimento di chi voleva fare il king maker e non l’ha fatto”.

Quirinale, Berlusconi: “Casellati è la persona giusta, invito tutti a sostenerla”

Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, osserva che “il centrodestra ha trovato l’accordo per il voto di questa mattina, su Elisabetta Casellati che da presidente del Senato, seconda carica dello Stato, diventerebbe prima carica dello Stato. Io conosco Elisabetta Casellati da oltre 30 anni – continua l’ex premier su Facebook – e posso garantire sulla sua assoluta adeguatezza a questo eventuale nuovo ruolo super partes. Per tale motivo mi rivolgo ai parlamentari di tutti gli schieramenti, per chiedere loro di sostenere la Casellati. Dobbiamo assolutamente porre fine all’attuale spettacolo indecoroso che la politica sta dando di sè agli italiani e che l’opinione pubblica non riesce più a capire e a tollerare. Ringrazio di cuore tutti i parlamentari che daranno seguito a questo mio appello e mi auguro che finalmente il Parlamento possa dare un segnale di responsabilità e di adeguatezza al ruolo che la Costituzione gli assegna. Lo spero davvero”.

Quirinale: domani due votazioni alle 9:30 e 16:30

Da domani, in caso di fumata nera nelle due votazioni in programma oggi, previste due votazioni giornaliere alle 9.30 e alle 16.30. È quanto emerso dalla conferenza dei capigruppo congiunta a Montecitorio.

Quirinale: al via quinto scrutinio, maggioranza richiesta 505

E’ iniziato nell’Aula della Camera il quinto scrutinio per l’elezione del presidente della Repubblica. La maggioranza richiesta è quella assoluta, pari a 505 voti.

Quirinale, Meloni: “Casellati è apertura verso gli altri”

“Sono contenta che si sia arrivati a questa definizione di andare in Aula con una candidata proposta dalla nostra metà campo ma anche una carica dello stato, una donna, meno politicizzata. È una apertura verso gli altri”. Lo ha detto la Presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

Quirinale: da oggi doppia votazione: alle 11 e alle 17

Da oggi doppia chiama a Montecitorio per eleggere il presente della Repubblica. La seconda si terrà alle 17:00. Lo hanno deciso i capigruppo

Quirinale: Salvini punta su Casellati, no di Italia Viva e Partito Democratico

Il leader della Lega Matteo Salvini “indicherà uno dei nomi di alto livello proposto nei giorni scorsi” come scritto in una nota congiunta redatta al termine del vertice di centrodestra che si è svolto nella notte. Il nome che circola insistentemente è quello di Elisabetta Casellati. “Italia Viva non la voterà”, fa sapere Teresa Bellanova. “Proporre la candidatura della seconda carica dello Stato – afferma Enrico Letta in un tweet rilanciato dal numero due del partito, Giuseppe Provenzano – insieme all’opposizione, contro i propri alleati di governo sarebbe un’operazione mai vista nella storia del Quirinale. Assurda e incomprensibile. Rappresenterebbe, in sintesi, il modo più diretto per far saltare tutto”.