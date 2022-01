Elezione Presidente della Repubblica, le quote dei bookmakers: un grande favorito, ma attenzione a Casini

24 Gennaio 2022 15:10

Al via il primo voto per l’elezione del Presidente della Repubblica: secondo i bookmakers c’è un grande favorito, ma attenzione alla ‘rimonta’ di Casini

Inizia nel pomeriggio odierno il primo passo verso l’elezione del Presidente della Repubblica Italiana. Quest’oggi la prima votazione alla Camera dei 1008 (da domani regolarmente 1009) grandi elettori: si profila un gran numero di schede bianche e dunque il rinvio ad una successiva votazione, magari quando più forze politiche avranno un’intesa comune su un nome forte. A tal proposito, chi sono i principali candidati al Quirinale? I bookmakers non sembrano avere dubbi a proposito di chi sia il favorito, seppur nelle ultime ore sia in atto un tentativo di “rimonta”.

“La rinuncia di Silvio Berlusconi dà il via alla corsa al Quirinale di Pier Ferdinando Casini: nelle ultime ore la quota del senatore crolla da 13 a 4 sulla lavagna di Ladbrokes, alle spalle del favorito Mario Draghi, che però sale da 1,80 a 2,10“. È quanto si legge in un comunicato di Agipronews. “Ancora in gioco la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, a 7, e la ministra della Giustizia, Marta Cartabia a 9. Per i bookmaker si allontana invece l’ipotesi del secondo mandato di Sergio Mattarella, ora a 12 (era a 8). Si gioca a 15 l’elezione del vicepresidente della Corte costituzionale, Giuliano Amato, con il Commissario europeo per gli affari economici Paolo Gentiloni a 17. Spuntano in fondo alla lavagna Franco Frattini e Gianni Letta, entrambi a 21 volte la scommessa“.