E’ morto Enzo Fasano: deputato di Forza Italia, era uno dei grandi elettori

23 Gennaio 2022 22:10

Vincenzo Fasano è morto a seguito di una grave malattia alla vigilia dell’apertura delle votazioni per il nuovo Presidente della Repubblica

E’ morto, dopo una grave malattia, il deputato Vincenzo Fasano di Forza Italia. Era un grande elettore ed è deceduto alla vigilia del voto per il nuovo Capo dello Stato. Grande il cordoglio da parte di tutto il suo partito per la perdita del parlamentare, eletto alla camera dei Deputati in Campania. Era componente della Commissione attività produttive, commercio e turismo.

Morte Fasano, Occhiuto: “profondo dolore per la sua scomparsa”

“Ho conosciuto Enzo Fasano nei miei anni da parlamentare di Forza Italia, da deputato prima e da capogruppo a Montecitorio dopo. Una persona squisita, un politico di valore, un uomo di grandi valori. Profondo dolore per la sua scomparsa, cordoglio alla famiglia”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.