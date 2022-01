Drammatico incidente a Riace, morto in ospedale uno dei 6 feriti

11 Gennaio 2022 23:15

Riace, l’incidente si è verificato questa sera sulla SS106

E’ di pochi minuti fa la notizia del decesso di uno dei feriti dell’incidente di questo pomeriggio a Riace, in provincia di Reggio Calabria. Il sinistro si è verificato sulla SS106 e ha coinvolto 3 veicoli, provocando 6 feriti, 3 dei quali estratti dalle lamiere dai Vigili del Fuoco di Monasterace e di Siderno in gravissime condizioni. I 3 sono stati trasportati in ospedale dove purtroppo uno è deceduto in serata. L’uomo, originario di Bovalino, si trovava alla guida di una Fiata Panda e ha perso la vita a causa dei politraumi riportati.