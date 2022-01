Draghi presidente del Consiglio e della Repubblica, la proposta di Lino Banfi: “i palazzi sono vicini…”

23 Gennaio 2022 12:48

Mario Draghi nella doppia veste di Presidente del Consiglio e Presidente della Repubblica, l’ipotesi fra il serio e il faceto mossa da Lino Banfi

“Draghi potrebbe fare tutte e due le cose, presidente della Repubblica e del Consiglio. In fondo i due palazzi non sono così distanti, con la macchina si arriva in tre minuti. Può fare una settimana da una parte e una dall’altra. Può fare benissimo entrambi i compiti. Per la verità mi piacerebbe una donna, la strada è stata aperta e se lo meritano. Sono molto più limpide, intelligenti e meno caotiche. E’ tra loro che devono fare le cernite“. È l’ipotesi espressa, tra il serio e il faceto, da Lino Banfi ai microfoni di “LaPresse”. L’attore comico ha scherzato sulla possibilità che Mario Draghi, attuale Presidente del Consiglio, possa sdoppiarsi ricoprendo anche il ruolo di Presidente della Repubblica, per il quale figurerebbe anche fra i nomi caldi, ma senza rinunciare alla sua attuale carica- “Draghi non credo che uscirà di scena, è amato e stimato da tutti. Gli si potrebbero dare anche tre cariche ma non si può fare“, ha concluso Banfi.