13 Gennaio 2022 17:11

Domenica il 1° Congresso di Azione della Città Metropolitana di Reggio Calabria che determinerà l’elezione della Segreteria provinciale e dei Delegati che entreranno nell’Assemblea Nazionale del partito

“Il 16 gennaio a partire dalle 16:00 si terrà online il primo Congresso di Azione della Città Metropolitana di Reggio Calabria che determinerà l’elezione della Segreteria provinciale e dei Delegati che entreranno nell’Assemblea Nazionale del partito. L’importanza del processo congressuale risiede non solo nella democraticità dell’elezione di esponenti e dirigenti, ma soprattutto nel fornire l’indirizzo programmatico del partito su tutto il territorio metropolitano. Il Congresso sarà la base di un nuovo percorso, già tracciato a livello nazionale, che riflette le proprie ideologie nel liberalsocialismo di Carlo Rosselli e nel popolarismo (non populismo) di don Luigi Sturzo”. E’ quanto afferma il Comitato Promotore di Azione della Città Metropolitana di Reggio Calabria. “Un percorso che punterà sul radicamento territoriale basato su proposte innovative ma pragmatiche sui temi centrali a livello nazionale e ancor di più a livello locale, quali: sanità, infrastrutture, scuola e università, politiche giovanili e politiche sociali. Su questi punti sarà focalizzato il lavoro del nuovo coordinamento di Azione che includerà un Consiglio Direttivo costituito da 30 esponenti di tutto il territorio metropolitano e che vede come unico candidato al ruolo di Segretario Michele Anselmo, consigliere comunale di Maropati e attuale Responsabile Enti Locali, mentre per i due posti di Delegato provinciale si presentano come candidati Raffaella Ferraro, già Assessore e Vicesindaco del Comune di Taurianova, e Matteo Domenico Varacalli, attuale Responsabile Organizzativo. Con il Congresso verrà, quindi, definita la struttura che fisserà gli obiettivi di Azione e guiderà sul territorio il partito fondato da Carlo Calenda e Matteo Richetti poco più di due anni fa e come Comitato Promotore di Azione della Città Metropolitana di Reggio Calabria siamo convinti che ciò segnerà l’inizio di un percorso lungo e faticoso, ma che riserverà sicuramente le soddisfazioni che merita un progetto serio, concreto e innovativo”, conclude la nota.