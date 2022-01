Djokovic ha mentito? Incongruenza nelle dichiarazioni di viaggio: non rivelato il viaggio in Spagna prima dell’arrivo in Australia

11 Gennaio 2022 12:05

Novak Djokovic avrebbe dichiarato il falso nella dichiarazione di viaggio rilasciata al suo arrivo in Australia: il tennista avrebbe specificato di non aver viaggiato nei 14 giorni prima dell’ingresso in Paese, ma è stato a Marbella

Novak Djokovic ha avuto l’ok dal tribunale, può restare in Australia e giocare gli Australian Open nonostante non sia vaccinato, grazie all’esenzione medica ricevuta. A meno che il ministro per l’Immigrazione australiano decida autonomamente di espellerlo. Intanto dai social spunta un particolare che potrebbe risultare rilevante. Il giornalista Ben Rothenberg, attraverso Twitter, ha evidenziato come ci siano delle incongruenze nella dichiarazione rilasciata da Djokovic al suo arrivo in Australia, come riportato dalle carte rese pubbliche dal tribunale.

Il tennista serbo ha dichiarato di non aver viaggiato nei 14 giorni precedenti all’ingresso nel territorio aussie, ma foto e video social lo smentiscono. Djokovic ha viaggiato da Belgrado a Marbella, sede dell’Accademia Soto Tennis. Da lì si sarebbe poi spostato in Australia. Il modulo ATD avverte su quella domanda specifica: “Nota: fornire informazioni false o fuorvianti è un reato grave. Potresti anche essere passibile di una sanzione civile per aver fornito informazioni false o fuorvianti”. Chissà che questo dettaglio non possa aprire a nuovi scenari…