Caso Djokovic, l’errore è degli Australian Open? Spunta un documento che conferma l’esenzione per chi ha contratto il Covid negli ultimi 6 mesi

7 Gennaio 2022 15:02

Spunta un particolare documento nel quale gli Australian Open specificano che è possibile richiedere l’esenzione dal vaccino per giocare nel torneo se si è stati positivi al Covid negli ultimi 6 mesi. L’errore potrebbe essere degli organizzatori e non di Djokovic

Passano i giorni, gli Australian Open si avvicinano e Novak Djokovic non sa ancora se parteciperà al torneo oppure verrà espulso direttamente dal Paese. Davvero particolare la situazione del serbo che si trova confinato in hotel in attesa del pronunciamento del tribunale sul proprio visto, atteso nella giornata di martedì. Djokovic avrebbe chiesto l’esenzione dal vaccino anti-Covid, regola obbligatoria per partecipare allo Slam australiano, poichè probabilmente positivo al Covid negli ultimi 6 mesi. Condizione non ritenuta sufficiente dalle autorità. Secondo il sito australiano dell’Herald Sun però, l’errore potrebbe essere stato commesso direttamente dall’Australian Open. Nei mesi scorsi, infatti, il Major aussie ha pubblicato un documento nel quale sono specificate le condizioni per richiedere l’esenzione dal vaccino, fra le quali è presente anche quella di essere risultati positivi al Covid negli ultimi 6 mesi. Dunque Novak Djokovic avrebbe seguito le regole annunciate dal torneo.