I petrali calabresi conquistano la famosa attrice Diana Del Bufalo: “li amo follemente, la dieta da domani” [VIDEO]

La nota cantante romana è rimasta “stregata” dalla bontà dei biscotti tipici della cucina calabrese

I petrali calabresi fanno innamorare tutti, anche l’attrice romana Diana Del Bufalo. “Che fortuna è avere le scenografe del musical che ti portano i petrali. Ah… i petrali! I dolci calabresi che io amo follemente, già me ne so magnati due. La dieta da domani…”, ha affermato la simpatica cantante in una storia pubblicata su Instagram. I petrali sono dei deliziosi biscotti della tradizione natalizia calabrese, dove i fichi in estate abbondano e si lasciano essiccare al sole per poterli consumare in inverno. Certo, forse a gennaio non è il periodo più consono per mangiarli, ma vero pure è che le fragranti mezzelune di pasta frolla farcite con frutta secca, caffè e vincotto sono una ricetta da leccarsi i baffi ed esaltano le specialità culinarie di una terra poco conosciuta da questo punto di vista.