Accuse a Di Maio: “è andato a Tunisi il 28 dicembre, quando era positivo al Covid”, ma lui smentisce

9 Gennaio 2022 16:48

Luigi Di Maio sotto accusa per essere andato a Tunisi, a detta di alcuni sui social, nonostante fosse positivo al Covid: il suo staff, però, ha smentito

Luigi Di Maio è stato positivo al Covid nei giorni scorsi. Ora è guarito, è negativo e sta bene. Ha confessato di aver contratto il virus durante il periodo natalizio. All’annuncio della data, però, in tanti si sono scagliati contro il Ministro degli Esteri, accusandolo di essere andato in giro da positivo. Il riferimento è alla missione diplomatica in Tunisia del 28 dicembre, periodo nel quale, secondo gli accusatori sui social, aveva già il Covid ma non si sarebbe comunque messo in isolamento.

Lo staff di Di Maio, però, ha fatto chiarezza smentendo queste voci: “In occasione della missione in Tunisia dello scorso 28 Dicembre – si legge – il ministro Di Maio, come da prassi prima di ogni missione, ha effettuato un tampone, che in data 27 Dicembre ha dato esito negativo. Anche un precedente tampone, fatto il 24 Dicembre, era risultato negativo. Al rientro dalla missione, come da consuetudine, Di Maio ha effettuato un nuovo test, risultato positivo (con carica bassa). A quel punto il ministro si è immediatamente messo in quarantena. Il successivo tampone, eseguito 24 ore dopo, ha confermato la positività”.