Paura alla Camera, deputato accusa malore in Aula: seduta sospesa, chiesto l’intervento dei medici

18 Gennaio 2022 22:38

Il parlamentare Federico Mollicone di Fratelli d’Italia ha accusato un malore alla Camera, seduta in Aula sospesa

Attimi di paura alla Camera: la seduta in Aula è stata sospesa perché un deputato ha accusato un malore durante l’illustrazione degli ordini del giorno al decreto Super Green Pass. Il soggetto in questo è Federico Mollicone, parlamentare di Fratelli d’Italia che aveva appena terminato il suo intervento sull’ordine del giorno, prima di perdere conoscenza. Secondo alcuni deputati, però, per fortuna starebbe già meglio. Il vicepresidente di turno Ettore Rosato aveva chiesto l’intervento dei medici.