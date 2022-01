7 Gennaio 2022 11:05

La sfida di Serie B di Basket tra Del.Fes Avellino e Fidelia Torrenova è stata rinviata a data da destinarsi

Cestistica Torrenovese comunica che il match tra Del.Fes Avellino e Fidelia Torrenova è rinviato a data da destinarsi a causa di alcune positività riscontrate all’interno del Gruppo Squadra. La gara – in programma originariamente per domenica 9 gennaio alle ore 18 – è stata rinviata a seguito del provvedimento dell’ASL Locale che ha posto in quarantena tutti i membri del Gruppo Squadra, che stanno comunque bene ed in perfetta salute.