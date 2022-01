10 Gennaio 2022 16:12

Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli è ricoverato in ospedale per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario

David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, è ricoverato in ospedale dal 26 dicembre. Lo riferisce il portavoce, spiegando il motivo, ovvero “il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario”. Per questo, Sassoli ha cancellato tutti gli impegni ufficiali. A settembre era stato ricoverato per una polmonite.