Cultura, l’8 gennaio il finissage della mostra “Collezione dei Pesci dello Stretto di Messina”: le info

Si terrà sabato 8 gennaio, alle ore 17:30, il finissage della mostra al Teatro Vittorio Emanuele di Messina delle Opere della “Collezione dei Pesci dello Stretto di Messina” dello scultore Fabio Pilato. L’evento, pensato come salotto (talk) per dibattere sul tema “Arte e Natura: dal mare all’eternità”, si svolgerà presso la sala Sinopoli dello stabile teatrale, al IV piano. Interverranno il Presidente dell’Ente Teatro, Orazio Miloro, e il Sovrintendente Gianfranco Scoglio.

I relatori coinvolti, che si confronteranno alla presenza di un moderatore, saranno (in ordine di intervento previsto): Franz Riccobono (Il mito. L’identità di Messina nell’arte e nella natura), Fulvia Toscano (Il mare. Bagaglio culturale e culla dei sogni), Mauro Cavallaro (Tra scienza e arte. La natura del mare nei pesci dello Stretto), Paolo Alibrandi – Pro Loco Capo Peloro (Il rapporto tra la città e il suo paesaggio nelle opportunità di uno sviluppo locale), Dafne Musolino (Prospettive per una città ideale. Di mare), Francesco Cannavà (La via del ferro. Lo spazio fisico e metafisico cui apparteniamo negli occhi di un Maestro). Presente l’artista Fabio Pilato che concluderà l’evento rinnovando il suo impegno nel progetto Museo del Mare.