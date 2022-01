Crotone, il paradosso del Green Pass: “migranti espulsi non possono lasciare la città perché non vaccinati”

22 Gennaio 2022 13:09

Alcune associazioni locali chiedono l’intervento del Ministero dell’Interno e gli enti preposti

“La situazione che si sta vivendo a Crotone è paradossale: migranti espulsi che non possono lasciare la città perché non hanno ancora potuto vaccinarsi e così ottenere il Green pass. Nel frattempo le istituzioni non si preoccupano della loro sorte, dopo il decreto di espulsione nessun intervento programmato in via ufficiale per gestire una problematica che rischia di diventare una bomba ad orologeria”. Lo scrivono in una nota congiunta Anna Corrado, Portavoce pari opportunità Legacoop Calabria, Pino De Lucia, Responsabile immigrazione Legacoop Calabria, Antonio Tata, Libera Crotone, e Filippo Sestito, già candidato alle elezioni regionali con “Un’altra Calabria è possibile”.

“Come al solito sono gli enti del terzo settore e la Caritas a farsi carico di queste persone, tra cui anche bambini, fornendo accoglienza e ristoro per evitare il peggio, addirittura rischiando in prima persona accuse formali a causa di norme da modificare. Quanto dovremo ancora aspettare prima che il Ministero dell’Interno e gli enti preposti si decidano ad affrontare questa situazione? E’ fondamentale che lo Stato intervenga a tutela dei diritti fondamentali di persone che agli occhi delle istituzioni oggi sembrano invisibili”, conclude il comunicato.

Anna Corrado