Crisanti stronca l’obbligo vaccinale agli over 50: “non ferma il Covid e non svuota gli ospedali”

11 Gennaio 2022 15:17

Il virologo Andrea Crisanti si oppone all’obbligo vaccinale imposto agli over 50: una misura che non serve a fermare il Covid e non svuoterà gli ospedali

L’obbligo vaccinale imposto dal governo Draghi agli over 50 continua a riscuotere diverse critiche. Anche alcuni esperti si sono schierati contro l’estensione dell’obbligo vaccinale entrata in vigore da pochi giorni, fra i quali figura anche Andrea Crisanti. Il virologo e direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova, intervenuto a “L’aria che tira” su La7, ha dichiarato: “l’obbligo vaccinale non bloccherà l’ondata di Covid in atto. Questa misura è passata come un toccasana per risolvere il problema del sovraccarico degli ospedali. Non è così“.