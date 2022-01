Covid, Omicron BA.2 arriva anche in Italia: variante “sorella”, più contagiosa ma non più aggressiva

28 Gennaio 2022 16:59

Omicro 2, variante “sorella” dell’Omicron arriva anche in Italia: più contagiosa ma non più aggressiva rispetto a quella base

Come se non bastasse la variante Omicron, protagonista dell’aumento dei contagi delle scorse settimane in Italia e non solo, ecco spuntare sulla scena epidemiologica mondiale anche la “sorella”, indicata con la sigla Omicron BA.2. Essa differisce essenzialmente per alcune mutazioni sulla proteina Spike, l’artiglio con il quale il virus aggancia le cellule. Le prime segnalazioni sono arrivate a metà dicembre dall’India, poi si è diffusa nelle Filippine, in Giappone e a Singapore. Nello stesso periodo è arrivata anche in Sud Africa e in Europa tra Danimarca, Gran Bretagna e Germania. Recentemente sono emersi i primi casi anche in Italia.

Due casi sono stati accertati in Liguria: uno dopo il sequenziamento di routine al San Martino di Genova, il secondo emerso dal sequenziamento di un campione derivante dal monitoraggio nazionale, che coinvolge il laboratorio di Igiene diretto dal professor Giancarlo Icardi. Secondo i dati raccolti finora in Gran Bretagna e in Danimarca, dove si sta diffondendo, Omicron 2 sarebbe più contagiosa ma non più aggressiva. Il virologo Matteo Bassetti, intervenuto sui social in merito all’argomento, ha spiegato: “se è più contagiosa potrebbe significare che l’ondata di infezioni sarà maggiore e si estenderà ulteriormente fino a febbraio rispetto alle proiezioni precedenti. Quello che però sembra certo è che non aumentano i ricoveri per forme gravi. Quindi Omicron 2 morde meno, soprattutto nei vaccinati, come del resto Omicron. UK ha pubblicato i dati sull’efficacia dei vaccini nei confronti di Omicron 1 e 2 – conclude Bassetti – Come avevo già detto per primo le tre dosi di vaccino funzionano su entrambe le varianti, addirittura meglio su Omicron 2. Acceleriamo anche noi il ritorno alla normalità“.