Covid, Vai si rivolge ai giovani: “non fatevi spaventare dalla pandemia, siamo alla coda. I problemi si superano”

31 Gennaio 2022 11:09

Francesco Vaia, direttore dell’Istituto Nazionale per le malattie infettive Spallanzani di Roma, si rivolge ai giovani del Liceo Mamiani, con un messaggio di speranza

La pandemia di Covid non portato con sè difficoltà sanitarie e socio-economiche, ma ha sviluppato contemporaneamente problematiche psicologiche che, seppur meno considerate, rischiano di lasciare strascichi importanti anche quando il virus non rappresenterà più un problema. Depressione, insicurezza, rinuncia alla socialità sono solo alcuni degli effetti collaterali della pandemia, “sintomi” che hanno spesso colpito le fasce più fragili della popolazione, dunque anche i giovani.

Proprio ai più giovani si è rivolto Francesco Vaia, direttore dell’Istituto Nazionale per le malattie infettive Spallanzani di Roma, ospite in videoconferenza del Liceo Mamiani per un dibattito con il giornalista Corrado Formigli e gli studenti. “Continuare a vivere questa emergenza, che per tanti versi ha pesato molto più sui giovani, come una opportunità. Siamo alla coda della pandemia e i ragazzi non devono avere paura rispetto alle cose che avvengono, c’è sempre la possibilità di superare i problemi. – ha spiegato Vaia – Il Covid ha disvelato alcune incapacità del sistema ma, come abbiamo visto nei giorni passati, serve anche costruire una classe dirigente migliore e se fossi giovane avrei questo come traguardo”.