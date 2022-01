Covid, gli USA fanno un passo indietro: Biden ritira l’obbligo vaccinale per le imprese

26 Gennaio 2022 10:56

L’Amministrazione Biden, dopo la recente sentenza della Corte Suprema, ritira l’obbligo vaccinale nelle imprese con più di 100 impiegati

Gli Stati Uniti fanno un passo indietro in merito all’obbligatorietà del vaccino. L’amministrazione Biden ha deciso di ritirare formalmente l’obbligo di vaccino anti-Covid o di test regolare per le imprese che hanno più di 100 impiegati al loro interno. L’annuncio è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia per la salute e la sicurezza sul lavoro (Ochoa). Nel comunicato non viene fatto alcun riferimento alla recente sentenza della Corte Suprema che ha bocciato il provvedimento. Il breve comunicato si conclude con un “forte incoraggiamento” a vaccinarsi, rivolto a tutti i lavoratori.