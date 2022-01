Covid, turismo in ginocchio: “a rischio 500mila lavoratori”

20 Gennaio 2022 16:19

L’allarme di Federalberghi: “-71% di presenze nelle città d’arte”

Il settore del turismo è in ginocchio in preda delle restrizioni e delle paure legate al Covid. Quello che denunciano gli imprenditori è un vero e proprio stillicidio: costretti a fare i conti con bilanci in rosso, fatture da pagare, ma soprattutto fare a meno dei lavoratori, che spesso sono anche molto spesso giovani, donne e stagionali. A fare i calcoli oggi è Federalberghi che chiede un incontro urgente a sindacalisti di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs.

“E’ evidente – dice sconsolato il presidente Bernabò Bocca – che si sta vivendo un dramma quotidiano, che rischia di provocare un contraccolpo durissimo ai 500 mila lavoratori e di conseguenza alle loro famiglie”. “Le grandi città, che nel 2019 rappresentavano un quinto delle presenze turistiche registrate in Italia, hanno subito un crollo del 71% nel 2021: è pressoché impossibile sopravvivere con questi dati”, dichiara Bocca.

“Non stupisce quindi – prosegue il presidente dell’associazione degli albergatori – che molte imprese siano chiuse da marzo 2020 e che molte altre purtroppo torneranno a chiudere nei prossimi giorni, a causa di una domanda stagnante e del clima d’incertezza generalizzato”. “A fronte di ciò – sottolinea ancora Bocca – non hanno ad oggi trovato riscontro i pressanti inviti rivolti al Governo e al Parlamento per l’adozione di misure emergenziali in favore del settore che abbiamo a più riprese congiuntamente richiesto e, in particolare, la proroga degli ammortizzatori sociali Covid-19″.