Covid, Toti: “in alcuni casi abbiamo preso regole eccessive rispetto alla situazione pandemica”

27 Gennaio 2022 16:06

Le restrizioni anti-Covid hanno generato l’effetto opposto secondo il governatore della Liguria: “si è creato un clima surreale, che danneggia tante attività”

“Le città sono più vuote, la gente teme il Covid. Le regole che abbiamo posto, in alcuni casi eccessive rispetto alla situazione attuale della pandemia, hanno creato un clima surreale, che danneggia tante attività. Per questo dobbiamo cambiare al più presto le regole”. E’ quanto ha affermato il governatore della Liguria, Giovanni Toti, ieri sera nel corso del programma Zona Bianca, in onda il mercoledì sera su Rete 4. Il presidente ha ammesso che l’eccessivo clima mediatico e alcune restrizioni anti Covid attuate per cercare di frenare la diffusione della pandemia, oltre a generare confusione, hanno in diverse occasioni lanciato un messaggio di terrore esagerato rispetto a quella che invece è la realtà. Soprattutto adesso con la variante Omicron e l’alto tasso di cittadini vaccinati, gli ospedali non stanno subendo una forte pressione nonostante l’alto numero di cittadini positivi, e ciò significa che molto più raramente l’infezione porta a situazioni che richiedono il ricovero. Anche per Toti, quindi, è arrivato il momento di allentare la morsa.