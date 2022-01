Il Covid ferma la Serie A? Telefonata Draghi-Gravina: il Premier preoccupato, si ragiona su 2 settimane di stop

7 Gennaio 2022 19:11

Telefonata fra il Premier Draghi e il presidente federale Gravina: si valuta lo stop della Serie A a causa dell’aumento dei contagi da Covid

Aumentano i casi di Covid in tutta Italia e anche il mondo del calcio è costretto a fare i conti con la propagazione del virus. Nell’ultimo turno di Serie A giocato ieri, ben 4 partite non sono state disputate a causa degli interventi delle Asl che hanno fermato Salernitana, Torino, Udinese e Bologna, impossibilitate a scendere in campo a causa dei contagi emersi dai tamponi effettuati in previsione delle gare. Mentre la Lega di A vara il nuovo protocollo per evitare ulteriore confusione sulla gestione dei casi di Covid, dal governo sorge una certa preoccupazione legata al mondo del pallone.

Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha telefonato al presidente federale Gabriele Gravina: una chiacchierata senza tensioni o ultimatum, ma nella quale il Premier ha espresso il proprio timore per la situazione in cui versa la Serie A. L’ipotesi da prendere in considerazione sarebbe quella di osservare due settimane di stop, seppur complicata da attuare per ragioni di calendario. La Lega ha sempre mantenuto la posizione riguardante la regolare prosecuzione del torneo. I club sono orientati sulla stessa linea, seppur sia chiara la consapevolezza che potrebbero sorgere ulteriori scenari in base all’evoluzione della pandemia. Nel giro di 2-3 settimane, ad esempio, si potrebbe tornare a giocare a porte chiuse se la situazione non dovesse migliorare. Per ora nessuna decisione drastica, ma il governo è pronto a prendere le misure necessarie per limitare l’avanzamento dei contagi.

Il comunicato della Lega: “fiducia nel proseguire lo svolgimento delle competizioni”

Attraverso un comunicato pubblicato in serata, la Lega A “ribadisce con fermezza la fiducia di poter proseguire lo svolgimento delle proprie competizioni” (campionato, Coppa Italia e Supercoppa) “come da programma, grazie all’applicazione del regolamento organizzativo approvato ieri dal Consiglio di Lega. Come da nota diffusa ieri – prosegue il comunicato –, la Lega Serie A auspica inoltre che nella riunione governativa di mercoledì prossimo si possano individuare in modo chiaro degli strumenti di coordinamento delle Asl territoriali per assicurare una gestione uniforme delle situazioni da Covid-19 nelle squadre“.