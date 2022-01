25 Gennaio 2022 15:54

Sono finiti i tamponi a Lampedusa: 280 migranti rimangono così bloccati in attesa dei test

A Lampedusa non ci sono più tamponi, migranti bloccati in attesa del test. Lo apprende l’Adnkronos, che scrive che lo screening sull’isola sarebbe al momento fermo perché mancano i test necessari ad accertare l’eventuale positività al Covid di chi sbarca. E così, gli ultimi 280 migranti intercettati nella notte dagli uomini della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza, rimangono in attesa.