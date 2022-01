Il Covid non ferma la Supercoppa Italiana: Inter-Juventus si giocherà regolarmente il 12 gennaio

2 Gennaio 2022 15:09

Nonostante l’aumento dei contagi, la Supercoppa Italiana si giocherà regolarmente: la sfida Inter-Juventus resta confermata per il 12 gennaio

Il Covid non sgonfia il pallone italiano, almeno per ora. Inter e Juventus si erano espresse a favore di uno slittamento della Supercoppa Italiana a causa dell’aumento dei casi registrato nelle ultime settimane in Italia, positività che fioccano anche fra le squadre di Serie A. Il Consiglio della Lega di Serie A ha però dato parere negativo al rinvio richiesto dalle squadre. I sei consiglieri hanno deciso all’unanimità. La partita fra Inter e Juventus resta, 34ª edizione della Supercoppa, resta confermata per il prossimo 12 gennaio, alle ore 21:00, presso lo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro, teatro per la 12ª volta della sfida che assegnerà il trofeo.