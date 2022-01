Covid, il sottosegretario Costa: “stop a quarantene e test per asintomatici, ok a tamponi fai da te, no a Dad per vaccinati”

17 Gennaio 2022 11:57

Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa parla delle possibili modifiche alla gestione Covid in Italia: dalla quarantena ai tamponi fai da te, le novità in questione

“Basta tamponi agli asintomatici, basta scuole chiuse anche nei comuni in zona rossa, basta bollettini con l’elenco generico dei contagiati. I cittadini sono stanchi e stremati, ora è tempo di dare prospettive positive per chi ha fatto il proprio dovere da due anni“. Si è espresso così Andrea Costa, sottosegretario alla Salute del governo Draghi, intervistato ai microfoni de “Il Giornale”. “L’obiettivo è quello di convivere con il virus. Dunque, per prima cosa, smettiamola di fare i tamponi agli asintomatici. Non è che tutti i giorni bisogna misurarsi la febbre per capire se si ha l’influenza. Il termometro si usa solo se non ci si sente bene“, ha aggiunto il sottosegretario Costa “se vogliamo la convivenza con il virus dobbiamo poter circolare liberamente, con le dovute cautele, ovviamente, cioè l’uso delle mascherine che ormai non fanno più paura a nessuno mentre sono molto importanti per impedire la trasmissione del virus“. In merito alle lezioni in presenza, Costa ha spiegato: “sempre adottando le dovute cautele e senza abbassare la guardia, credo che dalle scuole medie in su, dove la platea dei vaccinati supera l’80%, tutti i ragazzi vaccinati dovrebbero stare in classe, anche se ci sono due o tre positivi. La Dad è inevitabile solo per i più piccoli quando ci sono contagi perché loro sono ancora molto scoperti“.