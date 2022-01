Covid, Siclari (FI): “le persone vaccinate e asintomatiche dopo 5 giorni di isolamento possono tornare alle loro attività quotidiane”

12 Gennaio 2022 22:26

Covid, Siclari (FI): “le persone vaccinate e asintomatiche, se positive, dopo 5 giorni di isolamento possono e devono tornare alle loro attività quotidiane. Seguire il modello Usa”

“Non posso che apprezzare l’intervento odierno del Direttore dello Spallanzani Francesco Vaia che sostiene che dobbiamo seguire il modello degli USA ossia le persone vaccinate e asintomatiche, se positive, dopo 5 giorni di isolamento possono e devono tornare alle loro attività quotidiane”. E’ quanto ha affermato il Senatore di Forza Italia e Capogruppo in Commissione Salute, Marco Siclari. “Si tratta di un pensiero che condivido pienamente avendolo espresso proprio ieri nel mio intervento in Commissione Salute al Senato nel corso dell’audizione della Dott.ssa Gallina Direttore Generale della Commissione salute dell’Unione Europea per il contrasto al Covid. È evidente che la gente deve avere fiducia nell’azione di governo ma deve anche essere ripagata con la stessa moneta in effetti chi ha seguito la campagna vaccinale ed è già alla terza dose ha innalzato il livello di difesa dell’organismo contro il Covid che gli permette nella maggior parte dei casi di essere asintomatico, ed ha contribuito, quindi, direttamente ed indirettamente ad evitare che aumentasse il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva di fronte ad un’importante impennata della curva epidemica“, conclude Siclari.