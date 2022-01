Covid: Sicilia in zona arancione da lunedì 24 gennaio, la Calabria resta zona gialla

20 Gennaio 2022 18:01

La distribuzione dei ricoveri in Sicilia rende necessario il passaggio dalla zona gialla a quella arancione

La Sicilia passerà in zona arancione da lunedì 24 gennaio. E’ quanto si apprende dai dati forniti dal Ministero della Salute: l’ordinanza che sarà emanata dal ministro Roberto Speranza presumibilmente nella giornata di domani varrà allo stesso modo per Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Abruzzo, che dunque si aggiungeranno alla Valle d’Aosta in zona arancione. Tutte le altre Regioni d’Italia saranno in zona gialla, anche la Calabria (il numero dei posti in terapia intensiva si mantiene sotto la soglia dell’arancione), con l’unica eccezione delle piccole Basilicata e Molise che mantengono la zona bianca.