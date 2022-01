Covid, cambiano le regole per le scuole: “gli studenti in quarantena ma non positivi rientrano in classe senza tampone né certificato”

29 Gennaio 2022 11:43

Presto arriveranno ancora nuove semplificazioni, soprattutto per quanto riguarda il periodo di quarantena

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legge numero 4 del 27 gennaio 2022, con misure urgenti connesse all’emergenza Covid. Alcune di queste riguardano importanti cambiamenti per le regole nella scuola. E’ stata infatti avviata una prima semplificazione per la prosecuzione della didattica in presenza nelle scuole, dalle elementari alle superiori: “lo studente in regime di autosorveglianza, vaccinato e con Super Green Pass (può essere guarito o aver avuto la seconda dose da meno di 120 giorni, ndr), potrà rientrare in classe dalla Dad-Ddi con la verifica della sola certificazione verde mediante l’applicazione mobile opportunamente aggiornata. Non ci sarà bisogno né di tampone negativo né di certificato medico”. Lunedì, ha annunciato il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, il Consiglio dei ministri potrebbe varare nuove semplificazioni. In quell’occasione, la quarantena ordinaria per le scuole sarà ridotta da 10 a 5 giorni.

Infine, il decreto prevede, poi, che anche gli alunni della scuola primaria possano accedere gratuitamente ai test antigenici rapidi, oltre che nelle Aziende sanitarie territoriali, anche in farmacia o in strutture convenzionate. Una misura, questa, finanziata con ulteriori 19,2 milioni di euro. Intanto, “per il protrarsi dell’emergenza epidemiologica”, è stato prorogato il termine delle iscrizioni scolastiche fino al 4 febbraio.