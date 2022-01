Covid, Ryan (Oms): “per uscire dalla pandemia serve l’equa distribuzione dei vaccini”

19 Gennaio 2022 13:31

Covid, la nota dell’epidemiologo irlandese Michael Ryan

Il coronavirus continuera’ a circolare nel mondo “per molto tempo” e per uscire dalla pandemia servono innanzitutto l’equa distribuzione dei vaccini e un approccio multilaterale per risolvere i problemi. Altrimenti, il mondo sara’ impreparato anche alla prossima inevitabile emergenza sanitaria. A lanciare l’allarme, dal World economic Forum di Davos in forma virtuale, e’ ancora una volta un alto esponente dell’Organizzazione mondiale della salute, il direttore esecutivo per il programma delle emergenze, l’epidemiologo irlandese Michael Ryan. “L’equita’ vaccinale non e’ solo un obiettivo umanitario, ma l’unico modo di uscire dalla pandemia – ha premesso – Il meccanismo attuale non permette un’equa distribuzione ma e’ necessario che il problema sia risolto altrimenti il virus continuera’ a sconvolgere le nostre societa’ e i nostri sistemi sanitari“. “Non esiste la bacchetta magica nel settore della sanita’ pubblica – ha considerato Ryan intervenendo a un dibattito online sulla “sfida dell’equita’ vaccinale” organizzato durante il World Economic Forum – Sono necessari cambiamenti complessi e mirati, ma per affrontare quella che e’ una vera e propria minaccia esistenziale per tutto il mondo serve un approccio multilaterale“. “Tutti sono responsabili perche’ tutti sono ugualmente colpiti dal Covid – ha proseguito Ryan – e da come usciremo da questa pandemia dipendera’ come affronteremo le prossime“. Il responsabile per le emergenze sanitarie all’Oms ha ricordato ancora di lavorare nel settore da 30 anni, sottolineando che secondo la sua esperienza “la situazione in cui il mondo si trova alla fine di una emergenza e’ esattamente la stessa in cui sara’ quando arriva la successiva. Non possiamo rischiare che la prossima crisi sanitaria ci trovi allo stesso punto in cui siamo ora“.